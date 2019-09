Come si previene e come si affronta il tumore polmonare

Fonte : dilei

(Di lunedì 16 settembre 2019) Prima regola. Dire addio alle sigaretta o, meglio, non iniziare. Per ridurre il rischio di sviluppare un, il terzo più frequente nella popolazione italiana con oltre 41mila nuovi casi l’anno, non fumare è fondamentale. Ed il consiglio è valido anche e soprattutto per le donne, specie in giovane età. Contrariamente a quanto si pensa, infatti, questa patologia non è “esclusiva” del sesso forte. Considerando anche l’alto impatto delal seno e di altre forme, oggi ildel polmone rappresenta l’8% delle diagnosi totali dinella donna. Stiamo quindi assistendo a un vero e proprio mutamento nelle classiche “cartine” epidemiologiche delle malattie respiratorie e non solo. Se fino a qualche decennio fa ilera di quasi esclusiva pertinenza maschile, oggi sono in costante aumento i casi tra le donne. In ...

ALESSIinfo1 : Infarto, scoperta relazione tra condizioni meteo e rischio: ecco come si previene - alelagattarossa : Il Messaggero: Infarto, scoperta connessione tra condizioni meteo e rischio: ecco come si previene. - Vivodisogniebas : RT @TuriCaggegi: Infarto, scoperta connessione tra condizioni meteo e rischio: ecco come si previene -