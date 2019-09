Pesaro | aggredisce la moglie nel cuore della notte | arrestato 49enne

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Federico Garau L'uomo, furioso dopo aver letto alcuni messaggi, ha raggiunto lanella stanza dove la donna dormiva con i figli e l'ha aggredita, fratturandole il naso. Non si tratta del primo episodio di violenza Arriva dala notizia dell'ennesimo caso di violenza avvenuto fra le mura domestiche. Stavolta la vittima è una 47enne, presa a pugni in faccia dal marito e corsa in strada insieme ai figli per cercare aiuto. L'episodio all'unascorsa, quando la donna è stata aggredita dal consorte. La coppia, secondo quanto riferito da "Il Resto del Carlino", stava attraversando seri problemi, tanto che vi era già una separazione in corso. Mentre lastava dormendo insieme ai due figli, l'uomo si è impossessato del suo cellulare per leggere i messaggi da lei ricevuti. Fra questi ve ne sarebbe stato uno in grado di scatenare la sua collera. Convinto di ...

