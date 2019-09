Uno speedrunner del classico Baten Kaitos perde 97 ore di progressi a causa di un oggetto

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ildi culto: Eternal Wings and the Lost Ocean è un gioco piuttosto grande, soprattutto se volete raccogliere tutto quello che c'è da trovare. Una speedrun per essere completata al 100% richiede più di 300 ore di gioco, e anche un singolo errore potrebbe portare al disastro. Il detentore del record mondiale "Baffan" lo ha imparato nel modo più duro durante una recente speedrun, in cui una stranezza di programmazione hato il fallimento della sua impresa quasi quattro giorni dopo l'inizio.Completare una speedrun al 100% dirichiede estrema pazienza e dedizione. Ci sono innumerevoli carte e oggetti da collezionare in un processo che può richiedere circa due settimane per essere completato. L'attuale record, detenuto appunto da Baffan, è stato stabilito due anni fa quando ha completato il titolo in 341 ore, 20 minuti e tre secondi. Baffan era nel ...