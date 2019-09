Svelata la data dei The Game Awards 2019

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) La quinta edizione dei Thetornerà al Microsoft Theatre di Los Angeles. Il conduttore dello show Geoff Keighley ha rivelato ladel live streaming dell'edizione, prevista per questo inverno.Non è stato ancora specificato alcun tipo di orario, ma Keighley ha confermato su Twitter che i Thesono in programma per giovedì 12 dicembre. I biglietti sono in vendita già da ora, mentre chi non riuscirà a raggiungere Los Angeles potrà seguire lo streaming attraverso il sito ufficiale. Un comunicato stampa afferma che ulteriori dettagli, tra cui nomination e anteprime mondiali, saranno resi noti nelle prossime settimane.Leggi altro...

FPSREPORTER : Svelata la data d’uscita della versione Switch di To The Moon - spaziogames : Un'avventura davvero interessante approda anche su #Switch #ToTheMoon - 3dfxzone : La data di lancio del #processore #AMD #Ryzen 9 3950X svelata da uno #store on line? | -