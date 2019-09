Per i migranti i porti restano chiusi | anzi socchiusi Ma un piano a prova di sovranismo

Migranti - 4 disPersi a Marettimo : 12.25 Quattro Migranti tunisini risultano dispersi da ieri a 15 miglia da Marettimo, l'isola delle Egadi più lontana dalla terraferma. I quattro si sono tuffati da un'imbarcazione in mare nel tentativo di raggiungere la riva a nuoto. Le ricerche sono in corso da parte della Capitaneria di porto di Trapani, che ha tratto in salvo altri tre Migranti.

Migranti : 4 disPersi in mare : La Capitaneria di Porto di Trapani ha tratto in salvo ieri sera tre tunisini che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione. Altri quattro Migranti, invece, sarebbero dispersi a circa 15 miglia da marettimo, isola facente parte dell’arcipelago delle Egadi, in Sicilia. Stando al racconto delle persone tratte in salvo, la barchetta, partita dalla Tunisia, ha avuto un’avaria e quattro Migranti si sono gettati in mare cercando di ...

Migranti si gettano in mare aggrappati a dei bidoni : 3 salvati da un pescatore - 4 disPersi : Il nuovo naufragio a largo di marettimo, in provincia di Trapani, la più lontana delle isole Egadi. I sette Migranti erano a bordo di una piccola imbarcazione che a causa di un'avaria ha cominciato ad affondare; si sono tuffati in mare aggrappati a dei bidoni di plastica, tre di loro sono stati salvati da un pescatore.Continua a leggere

Migranti : tunisini disPersi a Marettimo - riprese ricerche : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - Sono riprese all'alba di oggi le ricerche nel mare di Marettimo, la più piccola delle isole Egadi, dei quattro Migranti tunisini dispersi da ieri dopo essersi tuffati da un barchino provando a raggiungere la terraferma. Una quinta persona è stata trovata viva in mare e

Migranti : tunisini disPersi a Marettimo - riprese ricerche : Palermo, 13 set. (AdnKronos) – Sono riprese all’alba di oggi le ricerche nel mare di Marettimo, la più piccola delle isole Egadi, dei quattro Migranti tunisini dispersi da ieri dopo essersi tuffati da un barchino provando a raggiungere la terraferma. Una quinta persona è stata trovata viva in mare e portata in ospedale a Trapani. I quattro tunisini sono rimasti aggrappati per un po’ a bidoni di plastica vuoti poi si sono ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’Europa Per una politica rigorosa e umana sui migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...

Missione Sophia prorogata Per altri sei mesi - ma senza navi i migranti continueranno a morire : L'operazione Sophia, che ha il compito principale di contrastare il traffico di migranti, è stata prorogata per altri sei mesi, ancora senza impiego di unità navali: la decisione è stata presa dagli ambasciatori dei 28 durante la riunione del Comitato politico e di sicurezza. Ma senza l'apporto di mezzi navali è impossibile salvare i migranti in mare.Continua a leggere

Migranti : Chiesa evangelica tedesca - 'anche noi parteciPeremo a salvataggi in mare' : Pzalermo, 12 set. (AdnKronos) - La Chiesa evangelica tedesca ha deciso di mandare una propria nave di salvataggio nel Mare Mediterraneo. Lo ha reso noto oggi il presidente delle chiese evangeliche tedesche Heinrich Bedford-Strohm annunciando una risoluzione della EKD (Evangelische Kirche Deutschland

Vertice di Governo sui migranti : Per Ocean Viking soluzione vicina : Vertice di Governo sui migranti: per Ocean Viking soluzione vicina.Si e' tenuto a Palazzo Chigi un Vertice governativo

Migranti : Msf - 'sPeriamo in decisione rapida di umanità Per Ocean Viking' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - "Ocean Viking ha ribadito richiesta di porto sicuro a Italia e Malta per 82 naufraghi, tra cui 18 minori e 1 donna incinta. Speriamo in una decisione rapida, di responsabilità e umanità". Così Medici senza frontiere su Twitter.

Migranti : Msf - ‘sPeriamo in decisione rapida di umanità Per Ocean Viking’ : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – “Ocean Viking ha ribadito richiesta di porto sicuro a Italia e Malta per 82 naufraghi, tra cui 18 minori e 1 donna incinta. Speriamo in una decisione rapida, di responsabilità e umanità”. Così Medici senza frontiere su Twitter.L'articolo Migranti: Msf, ‘speriamo in decisione rapida di umanità per Ocean Viking’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sbarco migranti - Porro : 'Europa promette come nel 2015 - ripartirà business cooPerative' : Sull'Italia, dopo l'avvento del nuovo esecutivo, pare soffiare un vento europeista. La nuova formazione del governo, sostenuta da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dovrebbe segnare un radicale cambio di approccio tra l'Italia e Bruxelles. Sul tavolo ci sono temi scottanti come la flessibilità sui conti, ma anche e soprattutto la questione migranti. La parte 'dem' dell'esecutivo punterebbe a porre fine alla politica dei "porti ...

Migranti - la rivelazione : "Vi spiego Perché scelgono solo regioni rosse" : Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza Lo strano caso dei minori albanesi e kosovari. "È colpa del buonismo da salotto". Così sfruttano le falle dell'accoglienza Il fenomeno è curioso. È come se in Albania e Kosovo ci fosse un passaparola che va avanti da un decennio: se vuoi mandare un figlio (minore) in Italia per farlo formare a spese dei contribuenti, meglio scegliere una regione rossa. Tipo l’Emilia Romagna o la ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la norma introdotta dal governo Trump Per limitare le richieste di asilo dei migranti : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’entrata in vigore della norma introdotta lo scorso luglio dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La norma, che era stata sospesa dopo