Agrigento | Scala dei Turchi ceduta a un privato | Legambiente ‘accordo curioso’

(Di giovedì 12 settembre 2019) Palermo, 12 set. (AdnKronos) – “Un accordo quanto meno curioso, un accordo fra pubblico ea totale vantaggio del secondo”. A sollevare dubbi sulla vicenda della transazione, finalizzata alla cessione dei diritti, fra il Comune di Realmonte e il presunto proprietario delladeiè il presidente diSicilia Gianfranco Zanna. “Per settant’anni tutti gli incassi dell’uso commerciale delladeisaranno divisi fra il Comune di Realmonte e il proprietario dei terreni in cui si trova la scogliera – spiega – Una bozza di accordo fra il Comune e la proprietà dei terreni che prevede che, per 70 anni, il 70%dei profitti andrà almentre il 30% andrà al Comune. Ci chiediamo perché? Qual è l’utilità di questo accordo e perché il sindaco di Realmonte ha deciso di svendere in questo modo la ...

