“Serena Enardu? Ecco chi è davvero” Giovanni Conversano ‘demolisce’ la ex | la verità a

(Di martedì 10 settembre 2019) Non è passata inosservata la presenza di Serenaa Temptation Island Vip 2. Il reality delle tentazioni, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi, è iniziato è iniziato col botto e l’ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto nulla per rimanere in disparte. Fin dai primi istanti all’interno del villaggio delle fidanzate Serenaha instaurato un ottimo rapporto con il single Alessandro e questo ha fatto preoccupare il fidanzato Pago. Questo atteggiamento ha mandato non solo in confusione il fidanzato, che disperato ha già versato lacrime amare durante il primo falò, ma ha anche risvegliato gli animi dell’ex fidanzato storico di Serena,, ex tronista di Uomini e Donne. “Dopo tanti anni, circa nove, tutti i nodi vengono al pettine“, esordiscesui social. L’ex tronista, ora felice accanto a Giada Pezzaioli e al figlio Enea, ...

