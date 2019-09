Due grandi partite di calcio femminile

Ventura lancia bordate : “ho fatto Due grandi errori nella mia vita - la Samp e la Nazionale…” : “Ho fatto due grandi errori nella mia vita: la Samp, perché nessuno è profeta in patria e non avrei dovuto lasciare Cagliari e la A. L’altro è stato quello della Nazionale”. Sono le dichiarazioni dell’ex ct azzurro Giampiero Ventura, oggi alla guida della Salernitana, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sulla Nazionale: “Era gratificante dopo 34 anni di carriera. Ma adesso dico no, ...

I grandi Duelli dei videogiochi : da FIFA 20 e PES 2020 alle serie del passato : Il mondo dei videogiochi è da sempre stato caratterizzato da sfide che, a cadenza più o meno fissa, tendono a ripetersi ciclicamente. Il caso a noi più prossimo, quello di FIFA 20 e PES 2020, ne è l'esempio più lampante, con le visioni del calcio videogiocato di Electronic Arts e Konami che continuano a darsi battaglia, anno dopo anno, da ormai un ventennio più che abbondante. Sono stati lustri di alterne fortune per le due serie, che si sono ...

Meteo - Italia spaccata in Due : caldo africano al Centro-Sud - temporali con grandine al Nord. Le previsioni : Meteo: le previsioni. In questi giorni, mentre le regioni centro meridionali sono investite da una rovente massa d'aria di origine africana, che fa salire la colonnina di mercurio fino a...

Duello totale Juve-Inter - nerazzurri abbandonano Lukaku arriva un grandissimo centravanti - Icardi al Psg : Un Duello senza fine quello tra Inter e Juventus. La squadra bianconera sta cercando di acquistare l’obbiettivo numero uno di Antonio Conte, il centravanti belga Lukaku. In cambio di Lukaku la Juventus è pronta a offrire Dybala e soldi tanti soldi. La società bianconera ha già raggiunto l’accordo economico con il manager del calciatore. Per chiudere l’affare c’è ora bisogno dell’ok di Dybala al trasferito ai red devils. Lukaku andrà a ...

Giornate Cinema Lucano - Raffaella Camarda : "Cuccarini e Ingrassia Due grandi maestri" : Per lei, reduce da un tour teatrale di successo, il premio di attrice rivelazione durante la quarta serata della kermesse...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Adriana Jimenez comanda dopo i primi Due round. Iffland solamente quinta : Clamoroso colpo di scena nella gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Gwangju. dopo le prime due rotazioni in testa non c’è l’australiana Rhiannan Iffland e addirittura la campionessa in carica e dominatrice della stagione (non ha mai perso in Coppa del Mondo) si trova fuori dal podio virtuale. A comandare la classifica è la messicana Adriana Jimenez con il punteggio totale di 148.20, grazie ad un secondo tuffo ...

Addio a Luciano De Crescenzo - Due grandi amori : Napoli e la filosofia : Considerato "l'ingegnere filosofo", ultimo simbolo della cultura partenopea, De Crescenzo ha scritto oltre 50 libri, venduto oltre 18 milioni di copie nel mondo di cui 7 milioni solo in Italia. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 Paesi