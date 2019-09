Ponte Sisto | uomo si getta nel Tevere Ricerche in corso

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Roma –inlungo il fiume, in pieno centro a Roma. Le squadre dei sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno setacciando argini e fondali dopo che un, questa mattina alle 11 circa, si e’ lanciato nel vuoto da. A dare l’allarme ai Carabinieri sono stati alcuni passanti che hanno raccontato di aver visto una persona di sesso maschile, eta’ apparente 35 anni, straniero, probabilmente indiano, che dopo aver lasciato a terra un borsello si e’ arrampicato sul parapetto dele si e’to nel fiume. I testimoni dopo aver visto l’dimenarsi nelle acque, lo hanno perso di vista. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Tras. Lesono in. L'articolosinelinproviene da RomaDailyNews.

