Disinnesco ordigno bellico a Battipaglia | ultimi aggiornamenti | traffico sull’A2 | morta

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Sono iniziate questa mattina intorno alle 11 le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta in un terreno agricolo del comune di(Salerno). Evacuati circa 36mila cittadini residenti nella zona, a partire dalle ore 5 del mattino, nel raggio di 1.6 km dal punto di rinvenimento. Sospeso temporaneamente ilveicolare sull’autostrada A2, con la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, lungo la tratta Pontecagnano (SA) -Eboli (SA), nonché sulla SS18 ‘Tirrena Inferiore’ tra il km.71+800 ed il km.76+800 per un tempo stimato di lavoro di circa 8-12 ore. E’ terminata alle 13:03 la prima fase delle operazioni di bonifica. Gli artificieri del 21° Reggimento Guastatori di Caserta hanno iniziato la seconda fase, nel corso della quale verrà svuotato l’. L’intervento dovrebbe terminare tra le 19 e le ...

