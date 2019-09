Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) Ci sono riscontri davvero interessanti da analizzare con attenzione6 settembre per tutti coloro che stanno riscontrandodiattraverso il proprio9. Lo smartphone ha ormai compiuto due anni dal suo esordio sul mercato, ma nel caso in cui doveste essere ancora in garanzia,potrebbe offrirvi un contributo apprezzabile. Coloro che hanno notato un crollo dell’autonomia, infatti, possono aprire un ticket in qualsiasi istante. Si tende a pensare che l’eventuale sostituzione dellacomporti un costo extra per gli utenti. Soprattutto nel caso in cui non ci siano evidenti danni causati da mancanze hardware o software da parte del produttore. Eppure, i riscontri che ho analizzato negli ultimi giorni evidenziano casi in cui, una volta aperto un ticket nella live chat con la divisione italiana, ci dicono che sia possibile pianificare il ritiro ...

GioPao9 : Gestiti alla grande i problemi di batteria per #Honor9 con l’assistenza: feedback oggi 6 settembre - OptiMagazine : Gestiti alla grande i problemi di batteria per Honor 9 con l’assistenza: feedback oggi 6 settembre… - gabrielbar74 : RT @Gio2020Gio: Io attendo,sospendo il giudizio fino a che nn si attuino 1)Le concessioni Altlantia. 2)Riforma giustizia Bonafede 3)caso… -