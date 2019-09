F 1 | GP d' Italia - Leclerc il più rapido anche nelle Libere 2

F1 - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Charles Leclerc è il migliore anche nelle FP2 con gomme slick davanti a Hamilton e Vettel : La pioggia continua a condizionare la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 con Charles Leclerc che, dopo essersi aggiudicato le FP1, chiude in testa anche la seconda sessione dimostrando di essere in un vero e proprio stato di grazia cinque giorni dopo il trionfo di Spa. Il monegasco della Ferrari ha firmato il miglior tempo in 1’20″978 sfruttando l’iniziale finestra favorevole di pista asciutta ed ...

Charles Leclerc F1 - GP Italia 2019 : “Correre a Monza è speciale - spero di festeggiare. Posso migliorare” : Charles Leclerc si sta apprestando a vivere il GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputerà nel weekend sulla pista di Monza. Il pilota della Ferrari è reduce dal memorabile trionfo di Spa e andrà a caccia di una spettacolare doppietta di fronte al proprio pubblico, le monoposto del Cavallino Rampante sembrano essere infatti particolarmente adatte alla conformazione di questo circuito e ci sono tutte le carte in regola per ...

Formula 1 – Leclerc omaggia l’Italia : svelato il casco speciale per il Gp di Monza [VIDEO] : Charles Leclerc a Monza con un casco speciale: svelato sui social l’elmetto del giovane monegasco della Ferrari per il Gp d’Italia E’ tutto pronto a Monza per il nuovo e attesissimo appuntamento stagionale di Formula 1. Dopo la vittoria di Leclerc in Belgio, i tifosi della Ferrari non vedono l’ora di vedere i loro idoli sfrecciare in pista, sperando in una festa italiana sul circuito brianzolo. Charles Leclerc, ...

Sticchi Damiani - Leclerc e la Ferrari carichi verso un grande Gp Italia : E' iniziato il countdown in vista della 90^ edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. L'autodromo di Monza si appresta a ospitare evento

F1 - Charles Leclerc in pista a Monza per il filming day : la Ferrari prova l’assetto per vincere il GP d’Italia : Charles Leclerc è sceso in pista a Monza nella giornata di ieri per un fulming day, 100 km concessi dal regolamento della Formula Uno che sono finalizzati alle riprese promozionali e alle attività commerciali. La ventina di giri percorsi dal monegasco sul circuito che tra un mese esatto ospiterà il GP d’Italia ha permesso anche di testare alcune soluzioni in vista dell’attesissima gara casalinga dove la Ferrari punterà a conquistare ...