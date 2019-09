Icardi vola a Parigi | doppio colpo Roma con Kalinic e Mkhitaryan

Icardi vola a Parigi : tutto fatto con il Psg : Mauro Icardi sta per diventare un nuovo giocatore del Psg. La svolta è arrivata nella notte con l'attaccante argentino che ha deciso di lasciare l'Inter per intraprendere una nuova avventura all'estero. Il bomber, insieme alla moglie-agente Wanda Nara, è in partenza da Malpensa alla volta della capitale francese dove sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto. tutto fatto con l'Inter che lo lascia partire in prestito dopo il ...

CorSport : L’accelerazione della Juve per Lukaku agevola il Napoli per Icardi : La Juve accelera su Lukaku, addirittura effettuando il sorpasso all’Inter mettendo sul piatto Paulo Dybala per uno scambio sull’asse Torino-Manchester. La virata rapidissima del club bianconero, scrive il Corriere dello Sport, fa passare in secondo piano l’accordo che già da tempo Paratici ha raggiunto con Wanda Nara. I due avevano contrattato sette milioni e mezzo a stagione per cinque anni per portare Icardi a Torino. Restava ...

CdS – L’Inter chiede una cifra spropositata per Icardi. Oggi ADL proverà a intavolare una trattativa con Marotta : Mauro Icardi resta un obiettivo del Napoli. Oggi De Laurentiis incontrerà Marotta per sondare il terreno In occasione dell’incontro in Lega De Laurentiis, coadiuvato dal suo ad Chiavelli, sonderà il terreno per intavolare una trattativa con Marotta. L’obiettivo resta Mauro Icardi, sogno di ADL da diversi anni. Stando al Corriere dello Sport, gli azzurri stanno pensando di giocare d’anticipo per arrivare prima della Juventus e ...