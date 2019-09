Governo | iniziato a p Chigi incontro Conte e delegazioni Pd-M5S

Governo - tra M5S e Pd vertice iniziato : si lavora a documento condiviso. No dem a Di Maio vicepremier : Governo , Giuseppe Conte interviene sullo stallo M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare si riavvia. «In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la...

Governo - iniziato il vertice del M5s | Mattarella attende notizie per le 19 | Zingaretti ai pentastellati : "Ascoltiamoci" : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Quand’è che abbiamo iniziato a dire “Governo balneare”? : Aldo Moro (a sinistra) e Mariano Rumor (a destra) / Wikimedia Commons Come sarà ormai piuttosto chiaro anche ai neofiti delle cose di palazzo, la politica d’agosto non è sempre stata così avvincente e movimentata. Quella estiva è per definizione la stagione riservata alla sospensione dei lavori parlamentari – in teoria i giorni di ferie per deputati e senatori quest’anno sarebbero dovuti essere 38, a un soffio dal record assoluto del ...