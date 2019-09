LIVE US Open 2019 in DIRETTA | domenica 1° settembre | Koepfer avanti su Medvedev Federer

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.10: Al terzo tentativocede con un rovescio in rete dal centro, c’è il break a 30 di unfinora padrone assoluto del campo! 00.08: Tre palle breaknel primo game,è piuttosto confuso di fronte a tutte le palle che gli stanno passando accanto da ogni parte 00.04: SET– Basta il primo, con un servizio vincente:si aggiudica il primo set per 6-3 su! 00.03: Due set point persul 40-15, il tedesco sta regalando passanti e sassate con dritto e rovescio 00.01: A zero il turno di servizio di, maora, sul 5-3, va per chiudere il primo parziale. 23.58: Tiene di forza il servizio a zero, salendo sul 5-2 e guadagnandosi la possibilità di servire per il primo set 23.56: Ancora break di! Il tedesco continua a spingere sul dritto di ...

zazoomnews : LIVE US Open 2019 in DIRETTA: domenica 1° settembre in campo Koepfer e Medvedev. Federer vola ai quarti di finale e… - zazoomnews : LIVE US Open 2019 in DIRETTA: Federer vola ai quarti di finale e affronterà Dimitrov Serena Williams vicina al pass… - StellinaNelBlu : Saranno diecimila gallerie, a dividermi da te... Lo Stadio - Live @ San Siro 2015 di #TizianoFerro -