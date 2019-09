La redenzione nascosta dietro Red Dead Redemption 2 - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 1 settembre 2019) La dissacrante desensibilizzazione della violenza portata avanti da Rockstar Games è diventata quasi un manifesto della filosofia della software house, una fucina di artisti che è da sempre determinata a non chiudere un occhio di fronte alle ingiustizie, alle difficili tematiche politiche e alle grandi discussioni sociali. Un focus, questo, che è possibile ritrovare all'interno di qualsiasi istanza di Grand Theft Auto, serie oltremodo attuale e profetica che, tuttavia, si permette di avvicinare determinati argomenti perché tradizionalmente protetta dal potentissimo "scudo" dell'ironia.Già, perché quando si toccano tematiche complesse sfruttando lo humor, per quanto possa essere 'nero', la discussione assume una tonalità diversa, a tratti giocosa, come egregiamente insegnato dal fortunato esempio dei Simpsons. Ciononostante, ad una delle IP più condannate del medium va riconosciuto il ...