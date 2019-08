Estorsioni digitali | meglio pagare il riscatto?

Fonte : wired

(Di sabato 31 agosto 2019) (foto: Getty Images) Se ti bloccano i dati con un ransomware, un software che si intrufola nel tuo pc e critta le tue informazioni chiedendoti poi unper darti la password per sbloccarle, bisogna? Qualunque esperto di cybersicurezza (e le forze dell’ordine) diranno di no: non bisogna alimentare i malintenzionati che fanno questo tipo di attacchi, e non solo perché probabilmente non ti daranno mai la chiave, ma anche perché pagando si creano le condizioni per nuovi attacchi. I ransomware colpiscono server, computer ma anche telefonini e altri apparecchi come le reflex smart. Invece, a quanto pare sempre più aziende e amministrazioni locali (perché vengono colpiti anche i municipi di intere città, negli Usa) pagano. Secondo un’inchiesta di ProPublica, il giornale online non-profit, dietro al suggerimento didato agli amministratori delegati e ai sindaci ...

