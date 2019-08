Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 31 agosto 2019) Nel 2016 era a un passo dal rimpiazzare Federica Guidi. Ma poi, l’allora premier Matteo Renzi, ha dato il ministero dello Sviluppo economico a Carlo Calenda. Tuttavia, non mancano incarichi nell’ultra trentennale carriera di. All’anagrafe Enrico, il 67enne bergamasco è stato fondatore di Legambiente, due legislature prima con il Pci, poi riconfermato deputato con il Pds. E ancora, dirigente d’azienda (privata e pubblica). Come anche giornalista e scrittore. E oggi, tra l’altro, è presidente di Assoambiente. Ma l’uomo di sinistra, inè sempre vivo. E ammette che “da tantissimi anni uno dei problemi del Pd, è la convivenza tra due culture…”.Presidente, cantieri aperti per un probabile governo M5s-Pd.“Una pur minima amalgama tra queste due forze ci vorrebbe. E’ del tutto evidente che le prospettive programmatiche dei due partiti erano ...

ilfogliettone : Chicco Testa: 'I 5Stelle vogliono liberarsi di Di Maio' - - DonatoRobilotta : @assoambiente @tempoweb @jacopogiliberto @LucaAterini @tommasimoni @jacopo_iacoboni @Ecodallecitta @TvRicicla… - francotaratufo2 : RT @marinellafly12: @francotaratufo2 @lucialeone70 GRAN TESTA DI CHICCO???? -