US Open 2019 | i risultati del tabellone maschile 26 agosto | Roger Federer perde un set

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Nella notte italiana sono stati completati gli incontri della prima giornata degli USdi tennis: per il torneoè andato in scena il primo turno della parte alta del. Comoda vittoria in tre set per il serbo Novak Djokovic, numero 1, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, sconfitto per 6-4 6-1 6-4.invece per strada un set il numero 3, lo svizzero, contro il qualificato indiano Sumit Nagal, prima di dominare il resto del match e chiudere 4-6 6-1 6-2 6-4, mentre va sul velluto il numero 5, il russo Daniil Medvedev, che sconfigge l’altro indiano Prajnesh Gunneswaran per 6-4 6-1 6-2. Il numero 7, il nipponico Kei Nishikori, approfitta del ritiro del qualificato argentino Marco Trungelliti sul punteggio di 6-1 4-1 per l’asiatico, mentre purtroppo la testa di serie più importante a saltare è l’azzurro Fabio Fognini, numero 11, ...

ArthurWeint : In verità, San Paulo non è calata nell’oscurità per i forti venti che hanno trasportato nel cielo i fumi di un ince… - Agenzia_Ansa : Salvini: 'Dei 27 già 8 si sono dichiarati maggiorenni'. Ministro parla dei migranti scesi dalla Open Arms: 'Minori… - Eurosport_IT : BRAVISSIMO! ????????? #Sinner #USOpen #ProudOfYou #EurosportTENNIS -