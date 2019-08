Pengue | E se l’infortunio di James fosse un colpo di fortuna per il Napoli?

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) L’infortunio diRodriguez potrebbe giocare a favore del. Il colombiano ha riportato una lesione muscolare al polpaccio destro. E questa cosa potrebbe rappresentare una sponda proprio per il club di De Laurentiis. E’ quanto scrive, su Twitter, Lucio, giornalista di Radio Kiss Kissrientrerebbe in squadra più o meno quando vi farebbero ritorno gli altri inti del Real Madrid. A quel punto, forse, non sarebbe così indispensabile. Florentino Perez potrebbe allora cedere alle richieste del presidente De Laurentiis e concedere il tanto agognato prestito del colombiano into. Cosa che restituirebbe parecchia verve all’ultima settimana di campionato. Ecco il tweet di: E se quest’infortunioundiper il? #Florentino potrebbe venire a dama. Vi spiego: @drodriguez tornerebbe disponibile ...

