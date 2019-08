MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | programma | orari e tv delle qualifiche 24 agosto

VIDEO MotoGP 2019 - GP Gran Bretagna 2019 : prove libere 1 - highlights e classifica tempi. Quartararo in testa - Rossi 7° : Questa mattina si sono disputate le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Silverstone. Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo, unico a scendere sotto il muro dei due minuti e riuscendo così a precedere Marc Marquez di oltre mezzo decimo. Alle spalle dei due si è piazzato Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sono sesto e settimo alle spalle di Franco ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo torna in pista dopo l’infortunio : primi giri con la Honda nella FP1 del GP Gran Bretagna : Jorge Lorenzo è tornato in pista dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio subito ad Assen, sono passati ormai due mesi dalla caduta in Olanda che ha costretto lo spagnolo a un periodo di pausa e a saltare ben tre gare. Oggi l’alfiere della Honda è tornato in sella alla sua moto e ha disputato le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, ha chiuso in ultima posizione a quattro secondi da Fabio Quartararo e ora dovrà cercare di ...

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti al GP di Gran Bretagna 2019 : La MotoGP torna sulla pista di Silverstone per il GP di Gran Bretagna, 12° round stagionale dal 23 al 25 agosto. Edificato dopo la Seconda Guerra mondiale su un vecchio aeroporto, appena fuori dal villaggio di Silverstone (2.100 abitanti oggi), è stato teatro del GP inaugurale del Mondiale di Formula 1, nel 1950. ?Le moto […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al GP di Gran Bretagna 2019 sembra essere il primo su ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica FP1. Quartararo davanti a tutti - Andrea Dovizioso 6° - Valentino Rossi 7° : Fabio Quartararo ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. Il francese della Yamaha ha stampato un rilevante 1:59.952, unico a scendere sotto il muro dei due minuti e a rifilare ben 586 millesimi di distacco a Marc Marquez. Il Campione del Mondo si è distinto per tutto il turno ma è stato beffato dal transalpino nel finale anche se ha dato ...

11.43 CLASSIFICA DEI TEMPI FP1 (TOP TEN): POS # RIDER GAP 1 20 F. Quartararo 1:59.952 2 93 M. MARQUEZ +0.586 3 12 M. VIÑALES +0.740 4 42 A. RINS +1.027 5 21 F. MORBIDELLI +1.050 6 4 A. Dovizioso +1.053 7 46 V.

MotoGP – Terminate le Fp1 del Gp della Gran Bretagna : Quartararo super a Silverstone - bene le Yamaha [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle prime prove libere del Gp della Gran Bretagna: il francese della Petronas super a Silverstone Si torna finalmente a fare sul serio: dopo una settimana di stop a seguito dello spettacolo del Gp d’Austria, i piloti sono tornati in sella alle loro moto per le prime prove libere del Gp della Gran Bretagna. Sul nuovo circuito asfaltato di Silverstone, dove dovrebbero essere state coperte le buche che lo ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : orario d’inizio e come vedere le prove libere in tv e streaming : Oggi venerdì 23 agosto si disputano le prove libere del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. I centauri sono pronti per incominciare il lungo fine settimana su un nuovo asfalto, totalmente rifatto dopo l’annullamento della gara dell’anno scorso a causa dello scorso drennagio. Il nuovo manto stradale sarà uno dei temi di questo fine settimana e i piloti dovranno studiarlo attentamente per ...

Cal Crutchlow MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Silverstone è una gran pista - per me è un evento speciale” : Appuntamento casalingo alle porte per Cal Crutchlow, pronto a regalare grandi emozioni ai suoi tifosi nel gran Premio di gran Bretagna 2019, dodicesima prova del Mondiale MotoGP. Il britannico sta attraversando un buon periodo di forma in cui ha raccolto un clamoroso terzo posto in Germania ed un quinto in Repubblica Ceca, mentre nell’ultima gara in Austria è caduto nel corso del primo giro. Il 33enne di Coventry ha dimostrato nelle ultime ...