Fastweb | al via partnership per lo sport con Dazn 2

Fastweb : al via partnership per lo sport con Dazn (3) : (AdnKronos) – “Fastweb da sempre vicina al mondo dello sport, tramite l’accordo con Dazn, intende soddisfare il desiderio dei propri clienti di vivere in prima linea i migliori eventi sportivi accedendo a tutti i contenuti della piattaforma in modo semplice e veloce, da casa o in mobilità”, sottolinea Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb. “Con il lancio della nuova offerta ...

Fastweb : al via partnership per lo sport con Dazn : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Fastweb e Dazn hanno siglato un accordo che combina tutta l’offerta sportiva della piattaforma di streaming live e on-demand di Dazn con i servizi Internet a banda ultra larga e la telefonia fissa di Fastweb. Grazie all’intesa raggiunta è da oggi disponibile per tutti i nuovi clienti l’offerta ‘Fastweb Casa e Dazn’ che integra il meglio della connettività e del servizio voce ...