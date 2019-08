Con il Pd non vi votiamo più La base M5s in rivolta

I 5 Stelle non chiudono alla Lega "Tavolo principale Con il Pd..." : Primo round tra 5 Stelle e Pd. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, emerge una certa cautela soprattutto tra i pentastellati mentre i dem sembrano leggermente più ottimisti. Ma la cautela resta tutta. Si è concluso attorno alle l'incontro fra M5s e Pd. Si è registrato, si apprende da fonti M5s, un "clima costruttivo". Il M5s ha posto sul tavolo il taglio dei... Segui su affaritaliani.it

MotoGp - Dovizioso non si acContenta : “buon feeling ma non basta - Marquez e le Yamaha sono veloci” : Il pilota della Ducati ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando come ancora bisogna migliorare per provare a lottare per la vittoria domenica Quarto posto per Andrea Dovizioso nella seconda sessione di prove libere a Silverstone, un risultato positivo ma non troppo per il pilota della Ducati, convinto come ancora si possa migliorare nel corso del week-end. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp, il ...

Crisi di governo - inContro Pd-M5s : "Non c'è nulla di insormontabile - clima costruttivo" : "La riunione si è svolta in un clima costruttivo che ci fa ben sperare sulle prospettive". Terminato l'incontro tra Pd e Movimento 5 stelle, il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, afferma che ci sono i margini per una intesa. "C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e

Crisi governo : terminato l’inContro Pd-M5S. I dem : «Non ci sono problemi insormontabili» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive». Il movimento: «Clima costruttivo»

Taylor Swift Contro Trump : “Non crede nella democrazia” : In un'intervista rilasciata al Guardian troviamo un'accanita Taylor Swift contro Trump, proprio nei giorni in cui viene lanciato il nuovo disco Lover. Se si parla di amore in un titolo, non accade altrettanto nel pensiero della cantautrice di Reading, che oggi ritroviamo nei panni di una trentenne matura che si scopre avversa all'attuale presidente degli Stati Uniti, che ella considera antidemocratico e che accusa, senza peli sulla ...

Juventus : CR7 Contro il Parma sarà titolare - Ramsey e Rugani non sono stati Convocati : Quella di oggi è una giornata molto intensa in casa Juventus visto che è la vigilia della sfida contro il Parma. Per arrivare al meglio a questa partita i bianconeri si sono allenati in mattinata alla Continassa. Poi la squadra ha pranzato al JTC e successivamente è partita per Parma. Per l'esordio in campionato, la Juve non avrà il suo allenatore visto che Maurizio Sarri è rimasto a Torino per curarsi dalla polmonite. Il tecnico ha comunque ...

Conferenze stampa 1^giornata - Nedved : “Mercato? Vedremo”. Ancelotti : “Lozano non ci sarà” : Conferenze stampa 1 GIORNATA- La Serie A ritorna e via alle Conferenze stampa del pre-gara. Nedved ha sostituito Sarri non al meglio a causa della polmonite. Il vice presidente bianconero ha colto l’occasione per fare il punto della situazione anche sul fronte mercato PARMA-JUVENTUS, Nedved Il vicepresidente juventino ha rivelato: “Ci sentiamo forti, partiamo come […] L'articolo Conferenze stampa 1^giornata, Nedved: ...

Vuelta a España 2019 - le dichiarazioni dei favoriti. Aru : “Tornerò ai miei livelli”. Roglic : “Mi Considerano il favorito”. Valverde : “Non posso vincere” : Domani scatterà la Vuelta di Spagna 2019, il terzo Grande Giro della stagione ciclistica che ci terrà compagnia per le prossime tre settimane. Si preannuncia una lotta serrata per la conquista della maglia rossa con diversi big pronti a contendersi il simbolo del primato. L’Italia si affida a Fabio Aru che vuole rinascere, in pole position partono Primoz Roglic e Miguel Angel Lopez ma attenzione anche a Esteban Chaves, Nairo Quintana e ...

Sondaggi politici Tecne : Lega in calo (-3%) - cresCono Pd e M5S : il 48% non sa o non vota : La Lega resta il primo partito, ma potrebbe pagare l'evoluzione delle cose in seguito alla caduta del governo. E' quello che emerge dai dati pubblicati da Tecne e ripresi da Tgcom24. Il Carroccio, infatti, fa segnare un calo del 3% che si accompagna ad una crescita di Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, rispettivamente seconda e terza forza politica dello scenario politico italiano. Al momento le distanze per Salvini restano ...

Parma-Juventus - Nedved sostituisce Sarri in Conferenza : “il mister non sta affrontando una cosa semplice…” : Il dirigente bianconero ha presentato la sfida contro il Parma al posto di Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite Prima vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà il Parma nella giornata numero uno della nuova Serie A. Assente giustificato in conferenza Maurizio Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite che gli farà saltare le prime due giornate. AFP/LaPresse Al suo posto si è presentato davanti ai media ...

Elisabetta Canalis gioca Con le trasparenze e il web non ci sta : Sei mamma - copriti : Elisabetta Canalis si è mostrata su Instagram con indosso un abito leggermente trasparente: è bastato questo a sollevare una serie di polemiche da parte di alcuni internauti. Questa volta Elisabetta Canalis ha fatto infuriare gli internauti più bacchettoni che non hanno gradito il fatto che una donna, anche mamma, abbia mostrato con disinvoltura il suo lato B sui social.\\ Una delle ultime foto postate su Instagram dalla ex Velina ...

Nedved : “Non è una cosa buona che il campionato cominci Con il mercato ancora aperto” : Nedved in conferenza stampa per sostituire l’assente Maurizio Sarri nella presentazione della prima di campionato della Juventus contro il Parma: Il punto sull’attacco “Non farei il punto ma sulla squadra. Come ogni anno la squadra è fatta di 24-25 elementi. C’è concorrenza e i ragazzi lo sanno perché sia la società che l’allenatore sono stati chiari e ognuno deve fare il professionista e allenarsi bene” Il ...

Federica Panicucci prima di Mattino 5 Confessa : “Non stavo più bene” : Federica Panicucci svela un retroscena sulla fine del suo matrimonio Da quasi quattro anni Federica Panicucci ha ritrovato la sua stabilità sentimentale accanto al compagno Marco Bacini, conosciuto dopo qualche tempo la fine del suo matrimonio e la separazione da Mario Fargetta. In una intervista rilasciata al Corriere, la padrona di casa di Mattino 5 ha raccontato il percorso che l’ha portata a decidere per il meglio e dare una svolta ...

Ibiza d'inverno è un Concetto che il pensiero non Considera : Pensa a Ibiza e pensa a Lilliput. Lilliput è un paese immaginario inventato dallo scrittore Jonathan Swift per ambientare una parte del libro I viaggi di Gulliver. Si trova nell’arcipelago indonesiano ed è abitato dai Lillipuziani, minuscoli uomini alti una ventina di centimetri. Quando trovano Gulliver naufragato sulla spiaggia non esitano a legarlo al terreno, in una delle istantanee più nitide della mia infanzia. Ibiza d’inverno è come ...