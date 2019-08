Salvini | «Governo finito per colpa dei no A Mattarella chiedo il voto» E in Aula bacia

Crisi di governo : Conte processa Salvini e lascia - il Colle : 'Soluzione rapida' : Il premier Giuseppe Conte, ieri, dopo aver difeso l'operato del suo esecutivo ed attaccato duramente il suo vice Matteo Salvini è salito al Colle. Il presidente Sergio Mattarella già oggi avvierà le consultazioni e cercherà di trovare la soluzione migliore per il Paese, ma anche la più rapida. Il Capo dello Stato non ha intenzione di lasciare l'Italia in stallo per settimane e settimane (com'era accaduto dopo le elezioni del 4 marzo 2018). Le ...

Crisi di Governo - il giorno dello scontro Salvini-Conte : dalle accuse alle dimissioni. Video-blob : Quella del 20 agosto è stata una giornata lunga, carica di tensioni, arrivata al termine di una delle Crisi più folli della storia repubblicana. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni in serata, recandosi al Quirinale al termine del suo discorso al Senato. Un discorso, quello di replica, che non ha mancato di sottolineare ulteriormente le distanze con la Lega di Matteo Salvini, accusato a più riprese di essere il ...

Governo - Salvini : “Adesso mi spiego i tanti No. Fino all’ultimo difenderò i confini del Paese” : “Adesso mi spiego tanti ‘no‘ arrivati nelle settimane passate. E guarda caso i colleghi ministri del M5s hanno smesso di sostenere le politiche sui porti chiusi che hanno firmato Fino alla settimana scorsa. Mi sono sentito dire che l’uso del rosario in aula è un segnale alla ‘ndrangheta. Fino all’ultimo mi guadagno lo stipendio che mi pagano per difendere i confini, la dignità, l’onore e la sicurezza di ...

Governo - Bonafede : “Salvini mente agli italiani - è responsabile della crisi” : “E’ evidente ce qui c’è qualcuno che sta mentendo agli italiani e quel qualcuno è Salvini. La crisi porta la firma della Lega, Salvini ha detto che voleva staccare la spina prima a Conte, poi al M5S e poi in un comizio. Abbiamo una persona che sfiducia il Governo ma continua a rimanerci dentro, tenendosi tutte le poltrone”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ai cronisti al Senato. L'articolo ...

Crisi - Renzi : nessuno di noi chiede poltrone nel governo.?Salvini : manovra da 50 miliardi unica possibile : Il senatore dem a Radio 24: «Il governo populista ha fallito, mettere i conti in sicurezza e poi al voto». Ai microfoni anche il leader leghista: ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte

Crisi di governo - Salvini ancora al Viminale : “Finché posso resto”. E #Salviniacasa diventa trending topic su Twitter : “Faccio quello che dice il presidente della Repubblica. Finché posso rimango a lavorare” al Viminale. Il governo gialloverde è finito e il premier Giuseppe Conte si è dimesso, ma alla fine della giornata Matteo Salvini insiste e scrive sui social network che finché sarà possibile resterà sulla poltrona senza dimettersi. La reazione in rete è immediata e a fianco dei suoi sostenitori, parte l’hashtag #Salviniacasa che in poco ...

Governo : Conte bacchetta Salvini e si dimette - la notizia ha già fatto il giro del mondo : "Il Governo si arresta qui". Il premier Giuseppe Conte, durante il suo lungo discorso al Senato, ha annunciato la propria decisione di dimettersi e ha spiegato che, dopo aver ascoltato il dibattito delle diverse forze politiche in Aula, sarebbe salito al Colle. E, così, è stato. Il presidente del Consiglio ha criticato pesantemente la scelta del ministro Salvini di provocare una crisi, compromettendo irrimediabilmente l'azione di Governo. Poi in ...

Salvini : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto». E in Aula bacia il crocifisso : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l'intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare gli...

Salvini replica e bacia il crocifisso in Aula : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto» : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l'intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare gli...

Governo - le dimissioni al vetriolo del premier Conte : "Salvini irresponsabile per interessi personali" : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel Governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale mercoledì alle 16

Il discorso di Conte al Senato : «Qui si arresta l’azione del governo - Salvini irresponsabile - chiarisca sulla Russia». Poi le dimissioni : La replica del premier al termine del dibattito parlamentare: «Mancanza di coraggio» da parte di Salvini. Le consultazioni del Capo dello Stato cominciano domani alle 16

Salvini : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto». E bacia il crocifisso in Aula : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l'intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...