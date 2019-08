Boca Juniors | un altro desiderio per De Rossi | “vorrei conoscere Riquelme | i tifosi del

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il centrocampista delha fatto il punto dopo tre settimane in Argentina, rivelando di voler incontrareEmozioni a non finire per Daniele Dein questa sua prima esperienza lontano dall’Italia, il centrocampista ex Roma si sta inserendo in fretta nei sistemi di gioco del, anche se ancora va trovata l’intesa con i compagni. AFP/LaPresse La voglia di mettersi in gioco c’è eccome, il primo gol segnato all’esordio lo dimostra, ad aiutarlo c’è anche quella particolare atmosfera che si respira alla Bombonera, dove Deha esordito con una vittoria: “sono state tre settimane emozionanti, sono molto felice e sono stato accolto in un modo indimenticabile” le parole di Dea Fox Sports Argentina. “Avevo un po’ di paura all’inizio, ma ora sono contento. Giocare alla Bombonera è stato magico, un ...

FabrizioRomano : Prima partita al Boca Juniors, subito gol. Di testa. Alla sua maniera. Incredibile ma vero! #DeRossi ???? - DiMarzio : ? 28 minuti per segnare la sua prima rete in #Argentina Debutto con gol per #DeRossi con la maglietta del… - DiMarzio : Nella notte il debutto con il #BocaJuniors, una partita giocata da #DeRossi con la solita grinta ?? -