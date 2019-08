Google Messaggi ora vi fa eliminare più messaggi per volta | finalmente

Ecco cosa ci riserva il futuro di Files di Google e di Google Duo tra Chromecast e messaggi di gruppo : Diamo uno sguardo al teardown degli APK di Files di Google 1.0.2635 beta e Google Duo 61, che nascondono le novità in arrivo tra supporto a Chromecast e messaggi di gruppo. L'articolo Ecco cosa ci riserva il futuro di Files di Google e di Google Duo tra Chromecast e messaggi di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Ora puoi farti leggere i messaggi WhatsApp da Google Assistant (e rispondere) : (Foto: Androidpolice) Era richiesta da tempo e finalmente una delle funzionalità più attese di Google Assistant è diventata ufficiale seppur solo per la lingua inglese in un primo momento. L'assistente personale di Android potrà infatti andare a leggere i messaggi ricevuti su app di terze parti come WhatsApp e consentirà anche di rispondere, utilizzando solamente la voce (e le orecchie). Se finora Assistant poteva leggere soltanto i ...

Google Assistant ora vi legge i messaggi di WhatsApp - Telegram e altre app e vi fa pure rispondere : Google Assistant ora è capace di leggere i messaggi di WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe e di farvi pure rispondere con la voce!

Samsung pronta a cambiare l'app per gli SMS : in arrivo Google Messaggi di default : Pare che il team di Samsung abbia deciso di sostituire l'applicazione per la gestione dei Messaggi di testo sviluppata dal colosso coreano con la soluzione di Google

Google Assistant sta testando l'invio dei messaggi senza dover sbloccare lo smartphone : Un test A/B lato server di questa settimana attiva la possibilità di inviare messaggi di testo tramite Google Assistant direttamente dalla schermata di blocco specificando il destinatario e il contenuto del messaggio senza la necessità di sbloccare lo smartphone.

Google inizia a rivedere la grafica di Google Messaggi in chiave Android 10 : Google sta testando un paio di novità grafiche nell'app Google Messaggi in chiave Android 10, in vista del rilascio in versione definitiva che è previsto entro la fine di questa estate.

La prima versione beta 4.7 di Google Messaggi si blocca immediatamente all'avvio : Qualche giorno fa, Google ha aperto un programma beta pubblico per la sua app Messaggi, ma a quanto sembra la prima versione beta 4.7 di Google Messaggi si blocca subito all'avvio per la maggior parte degli utenti. L'app è stata installata su vari modelli di smartphone, alcuni dei quali eseguivano Android Q beta 5, ma si chiudeva immediatamente all'avvio su tutti i dispositivi, anche dopo il riavvio e svuotando la cache.

Google Assistant ora può consigliare informazioni da inviare nelle chat con Google Messaggi : L'aggiornamento alla versione 4.6.374 di Google Messaggi aggiunge una nuova funzionalità che suggerisce consigli per chiedere informazioni su film, ristoranti e previsioni meteo a Google Assistant da includere nei Messaggi. All'interno della chat, toccando il pulsante "+" e scorrendo verso il basso apparirà una nuova riga con il logo di Google Assistant e le opzioni per "Ristoranti", "Film" e "Meteo".

Anche Google Messaggi ottiene un programma Open Beta : ecco come aderire : come per altre app, Anche Google Messaggi ottiene il suo programma Beta e a partire da ieri l'applicazione è disponibile in versione Beta pubblica tramite Google Play Store. E' possibile aderire al programma Beta in due modi: attraverso un collegamento diretto oppure tramite l'opzione per attivare il programma Beta se presente nella pagina dell'applicazione nel Play Store e seguendo le istruzioni.

Guardate come funziona Chat RCS - la messaggistica di Google rivale di iMessage : Chat RCS è la soluzione studiata da Google per dare nuova vita ai classici messaggi di testo e renderli più moderni, Scopriamo insieme come funziona

Google Messaggi testa i filtri alla Snapchat : eccoli in anteprima : Fondamentale il lavoro su Google Messaggi di uno sviluppatore, che è riuscito ad attivare in anteprima gli sticker da inserire nelle foto