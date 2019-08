Olio di cocco | 8 miti da sfatare

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) L’diha molte più calorie dell’di oliva. FalsoÈ una valida alternativa all’EVO. Falso Stimola il dimagrimento. FalsoAumenta il metabolismo. Falso Fa bene al cuore. Falso È amico del cervello. FalsoÈ un ottimo alleato del diabete. FalsoCombatte il colesterolo in eccesso. FalsoOltreoceano è considerato da star e modelle un vero e proprio elisir di bellezza. Lo consumano, tra le altre, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Poppy Delevingne, Giselle Bundchen. Il suo sapore gradevole e profumato è apprezzato anche dagli chef, che lo utilizzano in cucina per preparare e insaporire piatti gourmet e fritture. Parliamo dell’di, un prodotto vegetale ottenuto dalla spremitura della polpa della noce dimatura essiccata. «L’di– spiega il dottor Daniele Basta, biologo nutrizionista – oltre a contenere tracce di vitamina E, è composto per circa ...

