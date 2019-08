I gol più belli dell’anno secondo la FIFA

Anderson Diaz - chi lo prende più? Il suo gol è pazzesco - ne salta sette e poi mette in rete! [VIDEO] : Messi? Cristiano Ronaldo? No, Anderson Diaz. Il calciatore colombiano segna un gol pazzesco nel corso di Santander-Norte de Santander, incontro valido per la fase finale del ‘Campeonato nacional sub 21’. Anderson Diaz, prima di mettere in rete, ha saltato ben sette calciatori avversari, tutti disposti sulla trequarti. Anche il portiere, prima di depositare il pallone in fondo al sacco a porta vuota. Ecco il ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : i protagonisti più attesi : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite messe in calendario oggi 14 agosto 2019, per la fase a gironi del torneo.

Risultati Europa league/ Diretta gol live score : i protagonisti più attesi - 3turno - : Risultati Europa league: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi martedi 13 agosto per il ritorno della terza fase preliminare.

Leo Messi batte Ronaldo : il gol più bello dell'anno? Quella punizione pazzesca : Va a Leo Messi il premio gol dell' anno dell' Uefa. Battuto dunque Cristiano Ronaldo che per questa volta si classifica solo secondo, terzo Danilo Pereira. L'argentino del Barcellona ha vinto grazie alla prodezza balistica su punizione nella gara di andata della semifinale di Champions League contro

E' di Messi il gol più bello della scorsa stagione secondo i lettori di Uefa.com : I lettori di Uefa.com hanno votato il gol più bello delle competizioni Uefa della scorsa stagione. Ad aggiudicarsi il titolo è stata la rete su punizione di Messi contro il Liverpool, nella semifinale di andata di Champions League. Fu la partita del 3-0 del Barcellona e anche quella della 600sima marcatura nella carriera di Messi, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. I lettori hanno scelto Messi tra le dieci reti segnalate dagli osservatori ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Rebecca Tarlazzi si racconta : “L’oro nel singolo la medaglia più sudata e desiderata; il mio obiettivo? Entrare nella storia” : Rebecca Tarlazzi, stella del Pattinaggio artistico a rotelle, è indubbiamente un fenomeno. Dopo aver fatto incetta di medaglie nelle categorie giovanili, la pattinatrice classe 1999 di Granarolo (Bologna) tesserata con l’Unione Sportiva Persicetana ha segnato una moltitudine di record, conquistando esclusivamente il metallo più pregiato in tutte le rassegne iridate a cui ha partecipato a partire dal 2012 sia in singolo che in coppia, fino ...

Cagliari - Nainggolan si (ri)presenta : “Avevo più offerte - ma la scelta è stata facile” : Prima conferenza stampa dopo il suo ritorno a Cagliari per Radja Nainggolan, arrivato in prestito dall’Inter. Il centrocampista belga ha militato nel club sardo dal 2010 al 2014, prima di approdare alla Roma e dunque, lo scorso anno, in nerazzurro: “Il presidente Giulini ha fatto una cosa quasi impossibile: lo ringrazio, mi ha convinto subito a tornare qua. Avevo altre offerte ma per me è stato semplice scegliere. Avevo in ...

Cristiano Ronaldo : 'È difficile scegliere il gol più bello - sarà il prossimo' : Cristiano Ronaldo, punta di diamante sulla quale il nuovo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, vuole imperniare il suo gioco, ha rilasciato un'intervista a soccer.com, durante la quale ha parlato dei suoi desideri e di alcuni aspetti della sua vita privata e professionale poco conosciuti alla maggior parte del pubblico. Il mito di Ronaldo e la nascita dell' esultanza 'siiuuu' Il portoghese alla richiesta di quale sia il gol preferito rimane ...

Tennis - Andy Murray punta il mirino su Cincinnati - il ritorno in singolare è sempre più vicino : Per Andy Murray la luce in fondo al tunnel potrebbe essere davvero più vicina del previsto. O meglio, per come erano messe le cose, lo spiraglio sembrava non esserci nemmeno. La sua carriera era letteralmente appesa ad un filo per colpa dei ben noti problemi all’anca e dopo l’eliminazione al primo turno degli Austrialian Open era addirittura arrivato il video-messaggio dei colleghi più illustri per salutare a dovere il campione ...