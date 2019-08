Lettera ai riluttanti del Pd e del centrosinistra

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019) Si fa strada ora l’ipotesi di un governo sostenuto da una maggioranza URSULA, cioè la stessa maggioranza che ha votato Von der Leyen come presidente della Commissione. Quindi una maggioranza che non prevede la Lega in alcun modo; da vedere se anche con FI o no. Comunque basata sul binomio M5S e PD.Ma ancora alcuni, anche autorevoli, esponenti del PD e delrestano contrari,. Dicono costoro che una maggioranza costruita con l’M5S tradirebbe ciò che è stato detto e ridetto nel recente passato. Sostengono che sarebbe un modo per dare poi la vittoria a Salvini, in maniera totale. Hanno l’impressione che tale maggioranza sarebbe percepita dai cittadini come un inciucio, ribaltone o trasformismo che sia. Scorgono soprattutto in un’ipotetica alleanza giallo-rossa delle contraddizioni insanabili in senso economico, tra cui ...

