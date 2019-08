È morta di fame e di paura la 15enne disabile che era scomparsa

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una storia terribile che arriva dalla Malesia e ha per protagonista una ragazzadi 15 anni. Si chiamava Nora Anne Quoirini ed èdidopo essersi persa nella giungla. A renderlo noto è stata la polizia locale dopo l’autopsia sulla ragazza, ritrovata dopo diversi giorni dalla. Non ci sono al momento prove che sia stata sequestrata o violentata, hanno aggiunto. Il corpo dellaè stato rinvenuto martedì scorso, senza indumenti, vicino ad un ruscello a circa due chilometri dal resort in cui stava trascorrendo le vacanze con i genitori, da cui era9 giorni prima. L’adolescente è stata identificata poche ore dopo il ritrovamento, mettendo fine così ad una ricerca disperata durata notti e giorni, con un dispiegamento massiccio di mezzi e uomini. Le ricerche erano state lanciate dopo che la ragazza eralo scorso 4 agosto ...

