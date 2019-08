Bagnante soccorso a Viareggio | cambia ospedale e resta grave

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) E’ stato trasferito nel reparto di rianimazione dell’Versilia a Camaiore (Lucca) il 19enne milaneseieri pomeriggio amentre faceva il bagno in una piscina presso la spiaggia. Il ragazzo è stato poi trasportato in eliall’Opa di Massa (Massa Carrara) dopo che era andato in arresto cardiaco in seguito a un principio di annegamento. E’ ancora in prognosi riservata. Ieri pomeriggio i soccorsi sono scattati immediatamente, le manovre di rianimazione sono iniziate subito anche perche’ sul posto erano gia’ presenti due rianimatori e un medico del 118. Poi il trasporto con l’elia Massa. Secondo quanto appreso il ragazzo stava giocando insieme ad altri coetanei quando si e’ sentito male. Per la ricostruzione della dinamica e’ intervenuto anche personale della capitaneria di porto di ...

