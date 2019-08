De Boer | “La parità retributiva tra calciatori e calciatrici è ridicola Non la comprendo”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) Frank Dea gamba tesa contro lasalariale tra uomini e donne nel calcio. In un’intervista a The Guardian così si esprime l’ex calciatore ed allenatore: «Ladi retribuzione nel calcio tra uomini e donne non la comprendo. Per come stanno le cose ora penso sia. Se la finale maschile la guardano 500 milioni di persone e quella femminile 100 non può essere la stessa cosa. Se il calcio femminile diventerà altrettanto popolare di quello maschile va bene, ma ora non è così. Se sei una manager di una banca lo stipendio deve essere uguale a quello di un uomo che ha la tua stessa posizione, ma nel calcio è diverso”. L'articolo De: “Latra. Non la comprendo” ilNapolista.

