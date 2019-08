Ghera | Regione deve indagare su trasferimenti punitivi in Cotral

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – “Sulle sempre piu’ frequenti rimostranze dei dipendentie delle sigle sindacali, in merito a provvedimenti disciplinari a volte impropri per entita’ e durata, presentero’ un’interrogazione in cui chiedo che il Presidente dellae l’Assessore alla Mobilita’, verifichino i termini della questione e riferiscano al Consiglio Regionale. Chiedero’ inoltre di esaminare il caso segnalato dal segretario regionale di SML Fast-Confsal Renzo Coppini. Quello di un autista con quasi trent’anni di servizio che, a causa di incidente senza danni alle persone, e’ stato trasferito in altro deposito, a 140 chilometri di distanza dalla famiglia e declassato di livello professionale. Provvedimento che appare eccessivo e che richiede un chiarimento dell’azienda, considerando che il dipendente usufruisce dei benefici ...