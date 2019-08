Il sequel di The Outer Worlds potrebbe essere un' esclusiva Microsoft

Personaggi e interpreti di The L Word : Generation Q - i volti nuovi del sequel da Jamie Clayton a Freddie Miyares : Mancano ancora alcuni mesi al debutto autunnale su Showtime, e The L Word: Generation Q continua a prendere forma e incastrare nuovi pezzi nel puzzle del suo cast. Dopo la conferma di tre pilastri della serie originale – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – e l'annuncio di un primo gruppo di interpreti ricorrenti – Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni e Rosanny Zayas –, la produzione ha reso noti i nomi di altri nuovi ...

Conferme per il sequel di The Order : 1886? : Jordan Mychal Lemos, uno degli sceneggiatori di The Order: 1886, ha animato le speranze di molti videogiocatori affermando che un sequel del gioco è attualmente in sviluppo.In occasione di un'intervista infatti ha dichiarato che: "Tutti dovremmo giocare a The Order: 1886. Soprattutto dal momento che immagino stiano facendo un sequel. Non so è The Order: 1887, ma l'ultima volta che ne ho sentito parlare, sì, ne stavano effettivamente facendo un ...

Il sequel di Zelda : Breath of the Wild arriverà perché il team aveva troppe idee per dei DLC : Come probabilmente saprete, nel corso del Nintendo Direct dell'E3 2019, la grande N ha sganciato la bomba annunciando il sequel dell'apprezzatissimo The Legend of Zelda Breath of The Wild. Le informazioni sul nuovo gioco dell'amata serie sono pittosto scarse ma, grazie alla segnalazione di ResetEra, ora sappiamo perché Nintendo ha scelto di fare un sequel.Jason Schreier di Kotaku ha avuto l'occasione di intervistare il producer Aonuma:Leggi ...

Sarà possibile giocare nei panni di Zelda nel sequel di Zelda : Breath of the Wild? Aonuma non lo esclude - ma non può confermarlo : Nel corso della presentazione E3 di Nintendo, la compagnia ha sganciato una vera e propria bomba annunciando lo sviluppo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.I fan sono ovviamente in attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco che, al momento, sono scarsi. Tuttavia, è emersa quella che potrebbe essere un'interessante caratteristica per il prossimo titolo: forse, nel sequel, i giocatori potranno vestire i panni di Zelda.Il ...