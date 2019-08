Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) E’Soriano, la ragazza di 18 anni di Santo Spirito che giovedì 8 agosto èda un’auto. La giovane che era a bordo della sua bicicletta stava rientrando a casa in via Speranza ( la strada che collega internamente Santo Spirito a Palese) quando ètamponata da un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. Lo riportano i giornali locali.A tamponare la bici della ragazza èun’auto condotta da una donna che è sua vicina di casa e che si è fermata per prestare soccorso. La giovane, cadendo a terra, però, ha battuto violentemente la testa e le sue condizioni erano state giudicate gravi già dai soccorritori del 118. Scrive Repubblica:La donna che era alla guida dell’auto ha raccontato alla polizia locale di non essersi accorta della bicicletta. Quella in cui ...

egidioCA : RT @HuffPostItalia: Giorgia è morta dopo due giorni di agonia. La 18enne di Bari era stata investita da un'auto mentre era in bici https://… - HuffPostItalia : Giorgia è morta dopo due giorni di agonia. La 18enne di Bari era stata investita da un'auto mentre era in bici