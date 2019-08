Torna in cella il boss cui era stato cancellato l' ergastolo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Francesca Bernasconi Ileraliberato nei giorni scorsi, perché la Spagna aveva concesso l'estradizione a condizione che l'uomo non venisse condannato all'to in carcere il58enne, liberato qualche giorno fa, a causa del mancato rispetto dell'accordo di estradizione. Domenico Paviglianiti, condannato all', aveva ottenuto la libertà dopo solo 23 anni di carcere, dato che l'Italia non aveva rispettato il patto con la Spagna, che nel 1999 aveva acconsentito ad estradarlo in Italia. Ma ad una condizione: il giudice non avrebbe dovuto infliggere all'imputato il carcere a vita. Ildella 'ndrangheta, accusato di sette delitti e tre tentati omicidi, commessi nell'ambito della guerra tra i clan Trovato-Flachi e Batti, erarimesso in libertà lo scorso 6 agosto. Il giudice di Bologna, infatti, aveva accolto il ricorso presentato dai ...

