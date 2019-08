Chieti | 15enne si sente male a calcetto e muore in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Valentina Dardari Il ragazzino, residente a Milano, si è accasciato all’improvviso. Inutili i soccorsi Tragedia a Francavilla al Mare dove un, dopo essersi sentitosul campo di, è morto in serata al Policlinico di. Inutile il massaggio cardiaco e la corsa inper cercare di salvargli la vita. Il ragazzino stava giocando una partita dia Francavilla al Mare, comune in provincia di. Improvvisamente il giovane calciatore, Lorenzo Verna, si sarebbe accasciato al suolo. I primi a correre in suo aiuto sarebbero stati un medico e una veterinaria che stavano cenando in un ristorante vicino all’impianto sportivo. I due medici hanno praticato al ragazzo un massaggio cardiaco, in attesa dell’ambulanza e del personale del 118. Le condizioni delsono però apparse fin da subito gravissime. La vittima è poi stata trasferita in ...

