Shadows of Doubt è un ispirato gioco investigativo in prima persona ambientato in una

(Di giovedì 8 agosto 2019) Nel ricco panorama dei giochi per PC aggiungiamo l'titolo sviluppato da ColePowered Games,of.Di chesi tratta? Ebbene, è presto detto.ofviene definito come un titoloinin una città completamente simulata dalle forti tinte noir.C'è un serial killer a piede libero, e spetterà a voi catturarlo con ogni mezzo necessario. Dovrete mantenere un basso profilo, intrufolandovi, nascondendovi e hackerando sistemi d sicurezza.Leggi altro...

Il co-fondatore dei Sonic Youth, Lee Ranaldo, è il soggetto del documentario In Doubt, Shadow Him!, diretto da Arnaud Maguet e in uscita il prossimo dicembre.