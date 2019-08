The Fix | al via il legal thriller con Robin Tunney

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 6 agosto 2019) Al via su Canale 5 mercoledì 7 agosto alle 21,15 con i primi tre episodi della serie ilThe Fix. Ideata dal procuratore del caso O.J. Simpson Marcia Clark e scritta insieme ad altre due donne, Sarah Fain e Elizabeth Craft la prima e unica stagione di questo show si sviluppa per dieci puntate. Nel cast di The Fix(Prison Break) e Adewale Akinnuoye-Agbaje (Game of Thrones). The Fix, anticipazioni trama «The Fix» inizia con il procuratore distrettuale di Los Angeles Maya Travis (), che perde la causa contro la star del cinema Sevvy Johnson, accusato di duplice omicidio. La carriera dellae subisce un duro colpo, al punto che per sottrarsi alle pressioni della stampa decide di trasferirsi a Washington. Quando, otto anni dopo, Johnson viene sospettato di un altro omicidio, la Travis viene richiamata nell’ufficio del procuratore distrettuale ...

