Si barrica in casa e lancia oggetti dal balcone 36enne in preda all' alcol fermato e denunciato

Carabinieri in azione nella notte a Vicenza, dove un uomo di 36 anni, visibilmente alterato dall’alcol, si era barricato in casa, lanciando oggetti dal balcone e creando scompiglio. L’intervento tempestivo ha permesso di calmare la situazione e di mettere fine all’episodio, evitando conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della pronta risposta delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta, ieri notte, in via Vicenza, all’interno di una palazzina di cinque piani, in seguito a una segnalazione riguardante una persona in forte stato di agitazione, intenta a lanciare oggetti dal balcone e urlare frasi sconnesse. Una volta sul posto, i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

