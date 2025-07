cosa sappiamo dei veicoli mascherati che circolano nelle strade di pechino

Nelle strade di Pechino si aggirano misteriosi veicoli incapsulati in enormi strutture a forma di scatola, catturando l’attenzione sui social network. Questi mezzi insoliti alimentano speculazioni: sono innovazioni militari o semplici strumenti di test? La verità rimane avvolta nel mistero, ma ciò che emerge è un senso di fascino e curiosità verso le tecnologie nascoste che potrebbero cambiare il volto della mobilità futura.

In Cina, nelle strade di Pechino, è comparsa una colonna di veicoli non identificati. La scena è stata immortalata in una clip postata sui social network. Nel video si nota che ciascun mezzo è coperto da un'enorme struttura a forma di scatola. Impossibile sapere cosa nascondessero i bizzarri carapaci. Secondo alcuni analisti la finalità potrebbe essere militare, in un presunto tentativo volto a tenere alla larga da occhi indiscreti un nuovo tipo di carro armato o un altro veicolo blindato non ancora presentato. Ecco tutto quello che sappiamo. Gli strani veicoli mascherati apparsi in Cina. I veicoli mascherati, se così possono essere definiti, sono apparsi in un video originariamente apparso sulla piattaforma cinese Xiaohongshu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it