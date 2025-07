Gilardino si presenta | Voglio un Pisa garibaldino Prima di firmare ho chiamato Inzaghi e

Il calcio toscano si rinnova con entusiasmo, e Gilardino si presenta con determinazione. Prima di firmare, ho chiamato Inzaghi per scambiare impressioni e consigli. La presentazione ufficiale del neo allenatore del Pisa, che si ispira ai valori garibaldini, è un passo importante: "L'esonero al Genoa è stato di insegnamento. Per la nuova stagione ho già qualche idea", promettendo una stagione ricca di passione e strategia vincente.

