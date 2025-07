Maltempo in Toscana | scatta allerta arancione per domenica 13 per temporali forti Le zone a rischio

Attenzione Toscana: domenica 13 il maltempo si annuncia intenso, con un’allerta arancione per temporali forti a causa di una saccatura atlantica in transito. Le condizioni meteorologiche instabili potrebbero colpire diverse zone della regione, mettendo a rischio la sicurezza e le attività quotidiane. È fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie. La Toscana si prepara ad affrontare una giornata cruciale, con il rischio di intensi fenomeni atmosferici che non lasciano indifferenti.

Bassa pressione in transito sulla Toscana a causa di una saccatura proveniente dall’Atlantico che porterà probabilità di temporali sparsi anche forti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: scatta allerta arancione per domenica 13 per temporali forti. Le zone a rischio

In questa notizia si parla di: temporali - toscana - forti - maltempo

Maltempo in Toscana: temporali forti, scatta il codice giallo fino alle 22 di stasera - Maltempo in Toscana con forti temporali in arrivo: è stato attivato il codice giallo fino alle 22 di stasera.

Meteo in Toscana, sarà una domenica di maltempo: attenzione ai forti temporali, le zone più a rischio Vai su Facebook

Maltempo in Toscana, forti temporali in atto: San Gimignano tra le zone più colpite. Viabilità ko - X Vai su X

Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Occhio ai temporali: le zone interessate; ALLERTA METEO TOSCANA - codice ARANCIO domani - TEMPORALI FORTI - possibili NUBIFRAGI - perturbazione temporalesca in rapido avvicinamento »; Meteo in Toscana, domenica di tempesta: temporali, grandine e vento – Gli 83 comuni in allerta arancione.

Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Occhio ai temporali: le zone interessate - Potrebbero verificarsi fenomeni particolarmente intensi sulle province occidentali, con instabilità marcata e possibilità di temporali violenti ... Scrive lanazione.it

Maltempo Toscana, temporali forti e grandine: “27mila fulmini”. Prorogata l’allerta gialla - Le piogge soprattutto nella zona della Valdelsa e del Chianti fiorentino, con 60mm a Gambassi e Montespertoli. Segnala lanazione.it