Urla umiliazioni e punizioni fisiche | l’incubo dei bambini di un asilo a Rovigo Tre maestre sospese

Una vicenda sconvolgente scuote Rovigo: urla, insulti e punizioni fisiche inflitte a bambini tra i 3 e i 5 anni in un asilo di Polesella. L’inchiesta della Procura ha portato alla sospensione di tre maestre, accusate di maltrattamenti e abuso di potere. Un incubo che mette in discussione la sicurezza e il rispetto che ogni bambino merita di ricevere, sollevando interrogativi sulla tutela dell'infanzia e sull’importanza di controlli più severi.

Urla, insulti, punizioni fisiche e psicologiche ai danni di bambini dai 3 ai 5 anni. È questo il quadro emerso da un’inchiesta della Procura di Rovigo, che ha portato alla sospensione per un anno di tre maestre di una scuola dell’infanzia di Polesella. Le educatrici di 58, 61 e 44 anni sono indagate per maltrattamenti continuati in concorso, con l’aggravante dell’abuso di potere in un servizio pubblico e della presenza di minori. Secondo quanto riferito dalla Procura, i fatti risalgono al novembre 2024 e si sarebbero ripetuti più volte. Scarpe, coperte e pupazzi sottratti ai bimbi. L’indagine è scattata dopo la denuncia di un genitore ed è proseguita con un mese di intercettazioni ambientali audio e video, che hanno documentato comportamenti gravi e sistematici: dai rimproveri violenti alle privazioni punitive, come la sottrazione di scarpe, coperte o pupazzi, fino all’ isolamento dei bambini dal gruppo e a episodi di strattonamenti e frasi umilianti. 🔗 Leggi su Open.online