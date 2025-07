Cina | corsa ciclistica su strada a piu’ alta quota al mondo mostra civilta’ ecologica dell’altopiano

Nel cuore dell’altopiano del Qinghai, la corsa ciclistica Tour of Magnificent Qinghai si distingue come un esempio di sostenibilità e rispetto ambientale. Questa competizione, oltre a mettere in mostra il talento dei ciclisti, promuove l’ecologia e la cultura locale, rappresentando un modello di equilibrio tra sport, natura e sviluppo sostenibile. Un evento che unisce adrenalina e responsabilità ambientale, mostrando al mondo la bellezza e l’impegno della Cina verso un futuro più verde.

Il Tour of Magnificent Qinghai si tiene nella provincia dell'altopiano del Qinghai, nel nord-ovest della Cina, dal 6 al 13 luglio. Piu' di un semplice evento ciclistico, la gara rappresenta anche una piattaforma chiave per la provincia del Qinghai per mettere in evidenza i propri sforzi nella protezione ecologica, nel turismo culturale e nella rivitalizzazione rurale.

In questa notizia si parla di: cina - ecologica - altopiano - corsa

