Il Qatar sorpassa Spagna e Brasile i prossimi Mondiali per club potrebbero giocarsi in inverno Paìs

Il Qatar, superando Spagna e Brasile, si prepara a ospitare i prossimi Mondiali per club nel 2029, suscitando polemiche e dibattiti su diritti umani e scelte sportive. La decisione di spostare le competizioni in inverno, durante i campionati nazionali, potrebbe rivoluzionare il calcio internazionale. Ma quali sono davvero i motivi dietro questa scelta controversa? E cosa significa tutto ciò per il futuro del calcio globale?

Gianni Infantino ha proprio deciso di non fermarsi. I Mondiali per club che stanno facendo pi√Ļ discutere che altro continueranno, e nel 2029 potrebbero sbarcare in Qatar (o in Spagna o in Brasile, ma indovinate chi √® il Paese favorito? E perch√© proprio quello che v√¨ola i diritti umani? ndr). La qual cosa farebbe discutere la societ√† civile e pure il mondo del calcio, considerato che si dovrebbe giocare durante i campionati nazionali in inverno, come i Mondiali per le squadre nazionali di dicembre 2022. Infantino vuole rifare i Mondiali per club in Qatar nel 2029 (El Pa√¨s). Scrive cos√¨ El Pa√¨s: ‚Äú Il Qatar si sta affermando con forza come prossimo paese ospitante¬†della Coppa del Mondo per Club Fifa 2029. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it ¬© Ilnapolista.it - Il Qatar sorpassa Spagna e Brasile, i prossimi Mondiali per club potrebbero giocarsi in inverno (Pa√¨s)

