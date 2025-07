Montemiletto auto in fiamme nella notte | intervengono i Vigili del Fuoco

Notte di paura a Montemiletto, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un’auto in fiamme. Alle 3:00, in Via Antonio Sarro, si è scatenato un incendio che ha richiesto l’intervento tempestivo dei professionisti per mettere in sicurezza la zona e prevenire ulteriori conseguenze. La vigilanza e la prontezza dei pompieri hanno evitato che la situazione degenerasse, sottolineando ancora una volta l’importanza della loro presenza sul territorio.

