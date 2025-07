Nuove tutele per i malati oncologici | congedo fino a 24 mesi e priorità allo smart working

tutele rappresentano un passo fondamentale verso un welfare più inclusivo e solidale. Con un congedo fino a 24 mesi e la priorità allo smart working, questa legge riconosce il valore della dignità e del diritto al lavoro di chi combatte contro malattie gravi. Una vittoria per tutti, che testimonia come l’Italia si impegni a proteggere e sostenere i propri cittadini in ogni fase della vita.

La legge c'è. È stata approvata con voto unanime e, dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore. Riguarda chi lavora, anche quando il corpo non collabora più. Chi affronta malattie oncologiche, croniche, invalidanti o rare e, nonostante tutto, continua a vivere la fatica del quotidiano.

Nuove Tutele Lavorative per i Malati Oncologici: Approvata la Legge Salva-Lavoro - Le ultime novità nel panorama dei diritti lavorativi arrivano con la legge salva lavoro, approvata definitivamente dal Senato.

