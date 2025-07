Il clan Lamendola-Cantanna voleva intimidire non solo i rivali ma l' ambiente sociale

Il clan Lamendola-Cantanna, radicato a San Vito dei Normanni, si distingue per un’intimidazione sistematica non solo verso i rivali, ma anche contro l’intero tessuto sociale. Un regime di paura che mira a controllare ogni aspetto della comunità, tutelando interessi economici e bloccando qualsiasi potenziale minaccia alla sua egemonia. Questa strategia inquietante mette in discussione la sicurezza e la libertà di un’intera cittadina, evidenziando l’urgenza di interventi decisi e concreti.

SAN VITO DEI NORMANNI - Il clan Lamendola-Cantanna, organico alla Scu, avrebbe imposto "un regime della intimidazione rivolto agli abitanti del dominio del clan (soprattutto di coloro che possono ritornare 'utili' economicamente o che possono svolgere attività potenzialmente concorrenziali a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

