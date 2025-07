Ispettori del lavoro senza tutele | esposti al caldo estremo ma senza diritti

In un mondo che tutela i più deboli, ci troviamo di fronte a una realtà paradossale: gli ispettori del lavoro, custodi della legalità, operano senza alcuna protezione nei giorni più caldi dell’anno. Esposti al sole cocente e alle alte temperature, sono gli unici a non poter fermarsi, senza diritti né tutele. La loro condizione solleva una riflessione urgente: quanto ancora dobbiamo aspettare prima di garantire dignità e sicurezza anche a chi vigila sulla nostra legalità? La risposta è ora.

Sono le ore più calde del giorno. Il termometro segna 38 gradi, il calcestruzzo cuoce sotto i piedi. In un cantiere in provincia di Roma un ispettore del lavoro, giacca e tesserino, chiede documenti, controlla orari, verifica se i lavoratori hanno acqua e pause. Eppure è lui stesso a operare senza alcuna protezione dal caldo. L ’ unico in quel contesto a non avere un diritto: quello di fermarsi. Il lavoro ispettivo è escluso dalle tutele . La contraddizione è plastica. Gli ispettori, chiamati a garantire l’ applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono esclusi dai dispositivi pensati per mitigare gli effetti del caldo estremo. 🔗 Leggi su Lettera43.it